Vali Akın, "129 Proje 2021 yılında uygulanmak üzere programa alındı"

Toplantısında konuşan Vali İbrahim Akın, 2021 yılında 129 projenin uygulanmak üzere programa alındığını söyledi.

129 projenin toplam parasal değerinin 3 milyar 157 milyon 978 bin lira olduğunu belirten Vali Akın, “Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 126 milyon 360 bin lira harcanmıştır. 2021 yılında bu projelere 406 milyon 458 bin lira ödenek ayrılmıştır"dedi.

Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Zikri Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürlerinin katıldı. Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.