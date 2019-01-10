Vali Akın, 2 günde 2 cemiyetin gazeteciler günü programında basın çalışanları ile bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2 günde Kırşehir'de 2 farklı cemiyetin organize ettiği yemekte basın çalışanları ile bir araya geldi.

Dün akşam düzenlenen yemekte Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği programa katılan Vali Akın, sohbet ettiği basın mensuplarının isteklerini dinledi.

Bugün sabah ise KIRGARAT-C Yönetimi tarafından organize edilen kahvaltıda basın çalışanları ile bir araya gelen Vali Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programlarda Kırşehir'deki basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gazetecilik mesleğinin, demokrasinin gelişmesinde ve sorunsuz bir toplum oluşturulmasında önemli bir paya sahip olduğunu belirten Vali Akın, şöyle konuştu:

"Bu anlamlı gün dolayısıyla gazetecilik mesleğine emek veren tüm basın çalışanlarının gününü içtenlikle kutluyorum. Basınımız, bulunduğu yerde halkın gözü kulağıdır. Basın mensuplarımız, toplumun talep ve sorunlarını ilgili mercilere ileterek önemli bir mesleği yerine getirmektedir. Bizler de sizlerin haberlerinizde veya yazılarınızda dile getirdiğiniz hususları yakından takip ediyor, inceleyip değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımız, zor bir meslek olan gazetecilik görevlerini en iyi şekilde ifa etme gayretindeler. Basın mensubu arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugün ayrıca 10 Ocak İdareciler Günü. Bu nedenle bütün meslektaşlarımın da gününü kutluyorum."