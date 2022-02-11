Vali Akın, Bilim Sanat Merkezinde incelemede bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve BİLSEM Müdürü Musa Sargın'dan bilgiler alan Vali Akın, öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezinde öğretmenleri öncülüğünde aldıkları eğitimle bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulduklarını söyledi. Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören yetenekli ve zeki öğrencilerin bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Vali İbrahim Akın; “Bilim ve Sanat Merkezleri yapılan değerlendirmeler sonucunda eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin kabiliyetlerini ve özgüvenlerini geliştirme imkanına kavuştuğu eğitim kurumudur" dedi.

Geleceğe çocukların e iyi şekilde hazırlanması gayretinde olduklarını aktaran Vali Akın, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz genel yetenek, resim, müzik, dijital tasarım, robotik kodlama, teknoloji, yabancı dil, zeka oyunları gibi birçok alanda eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bizler de ilimizdeki eğitim kalitesini daha da artırarak çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayretindeyiz"diye konuştu.

Ziyaret, atölyelerde öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek merkezde yürütülen projeler hakkında bilgiler alması ile sona erdi.