Vali Akın, "Elbirliği ile Özel İdarenin çalışma alanında hizmetlerin yürütülmesi gayretinde olacağız"

Mustafa Taş, meclis salonunda konuşan Vali Akın, "El birliği ile Özel İdarenin çalışma alanında hizmetlerin yürütülmesinde hep birlikte gayret göstereceğiz."dedi.

İl Genel Meclis üyelerinin görev süreleri boyunca Kırşehir için güzel hizmetlerde bulunacağını ifade eden Vali Akın, "El birliği ve işbirliği içerisinde İl Özel İdaremizin sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde hep birlikte gayret göstereceğiz. Meclis üyelerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek devletimizin tahsis ettiği ödenekleri en verimli şekilde kullanacağına inancım tamdır. Burada alınan kararlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalıdır. İl Genel Meclis Üyeleri, ilimizin yatırımlarla gelişip büyümesinde, köylerimizin kalkınmasında ve yeni imkanlara kavuşmasında İl Özel İdaremizin il genelindeki hizmetlerine yön vererek katkı sağlamaktadır."ifadelerini kullandı.

Toplantı yapılan istişarenin ardından sona erdi.