Vali Akın, engelli çocuğa karnesini evinde verdi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ailesinin talebi üzerine evde eğitim hizmeti alan 9 yaşındaki engelli Osman Derinyol'a karnesini evinde verdi.

Derinyol'un Yenice Mahallesindeki evlerini ziyaret eden Vali Akın'ı daire kapısı girişinde küçük Osman ve ailesi karşıladı.Vali İbrahim Akın, annesi Seval Derinyol ile Osman Derinyol'u kollarından tutarak sınıf haline getirilen ve üzerine "3-A" sınıfı yazılan odasına götürdü.

Osman Derinyol ile bir süre sohbet eden ve bazı yazıları okutan Vali Akın, evde eğitim hizmeti ile ilgili gönüllü öğretmen Senem Ercan ve sağlık durumuyla ilgili annesi Seval Demiryol'dan bilgiler aldı. Öğretmen Senem Ercan, bilgilendirdiği Vali Akın'a evde eğitimin yanı sıra Osman'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak özel eğitim hizmeti de vermeye gayret ettiklerini söyledi.