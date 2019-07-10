Vali Akın, 'halk günü' toplantısına başkanlık yaptı

Kırşehir'de her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali İbrahim Akın, başkanlık yaptı.

Vali Akın, toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlendi. Halkın sorunlarının çözüme kavuşması için gerekli birim amirlerinin de harekete geçmesini sağlayan Vali İbrahim Akın'a toplantı da Vali Yardımcıları ve kamu kurumları amirleri eşlik etti.

Kırşehir Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya katılan halk bölgelerinde meydana gelen sorunları anlatarak çözüm önerilerini dinledi.