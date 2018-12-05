Vali Akın, 'Halk Günü' toplantısında vatandaşları dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, düzenlenen 'Halk Günü' toplantısı ile vatandaşın sorunlarını dinledi.

Vatandaşın talep ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen halk toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleşti.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı. Vatandaşların talep ve şikayetlerinin bütün ayrıntılarıyla görüşüldüğü toplantı, Vali Akın'ın ilgili kurum amirlerine, müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda gereken talimatları vermesi ile sona erdi.