Vali Akın, halk gününde vatandaşı dinledi

Ekim ayı Halk Günü Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşların katıldığı toplantıda vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler dinlenildi. Halk toplantısı, vatandaşların sorunlarının, talep ve isteklerinin en kısa sürede imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için Vali İbrahim Akın tarafından ilgili kurum amirlerine gereken talimatları vermesi ile sona erdi.