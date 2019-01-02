Vali Akın, halk toplantısında vatandaşı dinledi

Halkın talep ve sorunlarını anlattığı 'Halk Toplantısı' Kırşehir Valisi İbrahim Akın, başkanlığında her ay düzenli olarak yapılıyor.

Kırşehirlilerin sorunları ile birlikte taleplerini de anlattığı toplantı, Vali Akın tarafından sorunların yaşandığı ilgili kamu kurum amirlerine ulaştırılarak yasal mevzuat içerisinde sorunların çözülmesi sağlanıyor.

Valilik toplantı salonunda, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.