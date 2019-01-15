Vali Akın: "Hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmaları önemsiyoruz"

Kırşehir'de hayvancılık alanında yapılan bütün çalışmaların asıl amacının verimliliği artırmak olduğunu belirten Vali Akın, “Vatandaşlarımızın geçiminin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağladığı ilimizde sahip olunan hayvanlardan en iyi verimin nasıl alınabileceği konusunda çalışmalar var.

Hayvancılık kalitesinde gittikçe gelişen bir ivme yakalayan Kırşehir'de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, gerek yerli ırkların gerekse ithal edilen hayvanlarda verimliliğin artırılması, kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması gibi konularda hizmetlerde bulunan önemli bir sivil toplum kuruluşudur.” dedi.