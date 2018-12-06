Vali Akın: "Hedefe giden yolda gayret gösterip kendinize güvenin"

Akın, öğrencilere hedefe giden yolda gayret göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin kendilerine hedef belirlemelerinin önemini anlatan Vali Akın, "Öncelikle kendinize bir hedef belirleyin, o hedefe giden yolda gayret gösterin en önemlisi de kendinize güvenin. İstediğiniz şeyleri hayatta hiçbir zaman emek vermeden elde edemezsiniz. Hayatta ulaşılmaz gördüğünüz şeyleri emek sarf ederek, gayret ederek, çok çalışarak elde edebilirsiniz. Ülkemizde kimsenin önü kapalı değil, herkes istediği mesleği yapmakta özgür. Sadece hedefleriniz doğrultusunda ilerleyin, her ne olmak istiyorsanız, o hedefe yürümek için var gücünüzle çalışın. Ben de hedeflerim doğrultusunda çok çalıştım, gayret ettim ve bugün Kırşehir Valisi olarak görev yapmaktayım. Sizler de hedefleriniz doğrultusunda sağlam adımlarla yürüyün, yolunuzdan vazgeçmeyin. Her mesleğin zor yanları olduğu gibi, onurlu ve güzel yanları da var. Önemli olan kendinize uygun olan mesleği seçerek kariyer planı yapmanız" dedi.

Türkiye'de eğitim alanında önemli gelişmeler yaşandığını da anlatan Vali Akın, Kırşehir'in de eğitim kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti. Program, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.