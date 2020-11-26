Vali Akın, KADES tanıtım standını gezdi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce şehir merkezinde açılan stantları gezerek vatandaşlara KADES uygulaması hakkında tanıtım yapan görevlilerden bilgiler alan Vali Akın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; son yıllarda Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda önemli düzenlemeler yapıldığını ve KADES gibi projelerin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri bünyesinde aile içi ve dadına şiddetle mücadele birimleri kurulduğunu belirten Vali İbrahim Akın; “Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden bir tanesi de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan KADES uygulamasıdır. KADES programını kadınlarımız telefonlarına indirerek şiddet anında acil yardım çağırabiliyorlar. Uygulamanın amacı, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak hızlı ve acil bir şekilde müdahale etmeyi sağlamaktır" dedi.