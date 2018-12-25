Vali Akın, "Kamu kurumları uyumlu çalışmalı"

Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Jandarma Bnb. Barış Cengiz ve daire müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akın toplantının; idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, kurumların uyumlu bir şekilde çalışması için gereken tedbirlerin alınması hususlarını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Toplantı, daire müdürlerinin kurumsal çalışmaları ile ilgili sunulan hizmetlerde yaşanan sorunların görüşülmesi ve bu sorunlara çözüm önerilerinin alınması ile sona erdi.