Vali Akın, kayıp arama çalışmalarını yerinde inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz hafta işlenen cinayet sonrası kayıp olan ve cesedi hala bulunamayan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar ve soruşturma hakkında da Aydoğan ailesini bilgilendiren Vali Akın, sosyal medya hesapları üzerinden de yaptığı paylaşımda, "AFAD, UMKE, jandarma, polis su altı ekipleri Hasan Aydoğan adlı gencimizi Kızılırmak'ta arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bizlerde çalışmaları yerinde inceleyerek aileyi bilgilendirdik" notunu paylaştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor.