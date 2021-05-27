Vali Akın: "Kırşehir'de, ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyoruz"

Vali İbrahim Akın, Orman İşletme Müdürlüğü ile MEDAŞ'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ülke genelindeki gibi Kırşehir'de de, orman varlığımızı artırmak adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali İbrahim Akın, "Son yıllarda yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Kırşehir'de, orman varlığı iki kat artarak yüzde 7'ler seviyesi çıkarıldı. Tabi bu oranı da asla yeterli görmüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi her yıl yapılan fidan dikimi artarak devam edecek, mevcut alanların bakımı yapılacaktır. Gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kırşehir bırakmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü ziyareti sonrası Meram Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret eden Vali Akın, kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı.