Vali Akın, "Kırşehir'in büyümesi ve gelişimi için bütün dinamikleri ile çalışmalar yürütülecek"

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekcioğlu'nu ziyaret eden Vali İbrahim Akın, "Kırşehir'in büyümesi ve gelişimi için bütün dinamikleri ile çalışmalar yürütülecek"dedi.

Vali İbrahim Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selehattin Ekicioğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Şehrin gelişimi noktasında bütün dinamiklerin harekete geçeceğini ifade eden Vali Akın, "Kırşehir'in gelişmesi ve büyümesi için ilimizin bütün dinamikleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda göreve gelen Belediye Başkanımız, mazbatasını aldıktan sonra Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Valiliğimizi ziyaret etmişlerdi. Ben de bugünkü iade-i ziyaretimde kendilerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisini tekrar tebrik ediyor, Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerine başarılar diliyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da konuşmasında, bütün kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak Kırşehir'e en güzel hizmetleri yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

Yapılan iade-i ziyaret istişare toplantısı ile sona erdi.