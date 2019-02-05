İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akın: "Kırşehir'in değişiminde mimarlar önemli görev üstleniyor"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mimarlar odasının ziyaretinde yaptığı konuşmada mimarların Kırşehir’in değişiminde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mimarlar odasının ziyaretinde yaptığı konuşmada mimarların Kırşehir'in değişiminde önemli rol üstlendiğini söyledi.


Mimarlar Odası Kırşehir Başkanı Mehmet Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.



Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, Kırşehir'in daha modern bir yapıya kavuşmasında, ilimizin çehresinin daha da güzelleşmesinde mimarlara önemli görevlerin düştüğünü belirtti. Ziyaret, Vali Akın'a verilen brifingin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.