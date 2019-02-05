Vali Akın: "Kırşehir'in değişiminde mimarlar önemli görev üstleniyor"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mimarlar odasının ziyaretinde yaptığı konuşmada mimarların Kırşehir'in değişiminde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Mimarlar Odası Kırşehir Başkanı Mehmet Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, Kırşehir'in daha modern bir yapıya kavuşmasında, ilimizin çehresinin daha da güzelleşmesinde mimarlara önemli görevlerin düştüğünü belirtti. Ziyaret, Vali Akın'a verilen brifingin ardından sona erdi.