Vali Akın: “Kısıtlamaların kalkmasının devamlılığı bizlerin elinde”

Kırşehir'de normalleşme adımları kapsamında ‘Dinamik Denetim' süreci ile birlikte Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla denetim ve inceleme yaptı.

Kırşehir'de, esnaflar ve vatandaşlarla tek tek ilgilenen Vali Akın, yapılan yanlış uygulamalar hakkında da esnaflara bilgilendirmede bulundu. Çay ocaklarında ise seyreltilmiş masa uyarısında bulunan Vali Akın, kurallara uyularak sürecin atlatılacağı bilgisini verdi.

Kurallara uyulması noktasında çağrıda bulunan Vali İbrahim Akın, “Yeme içme alanlarına esnemeler getirildi. Faaliyetlerine başlamalarının önü açıldı ancak özellikle yeme içme alanları ile ilgili kapasite sınırlaması getirildi ve yüzde 50 kapasite çalışmaları ön görüldü” dedi.

Kırşehir'de, yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Akın, özellikle kapalı mekanlara girerken ortamın kalabalıklık durumuna bakılmasını istedi.

Vali Akın, “Vatandaşlarımız kalabalık mekanlara girerken içerideki yoğunluğu kontrol etmeli içeride yoğunluk var ise kendi sağlıklarını korumak adına kalabalık ortamlara girmemeliler” diye konuştu.

Aile içi ziyaretler önemli risk faktörleri arasında

Aile içi yapılan ziyaretlerin önemli risk faktörleri arasında olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aile içi ziyaretler salgının seyrinde son derece önemli, o nedenledir ki belli kısıtlamalar kaldırılırken hafta boyunca 21:00 ve 05:00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasının gerekçesi aile içi ziyaretlerin engellenmesidir. Hemşerilerimizden belirlenen kurallara mutlak riayet etmelerini istiyoruz.”