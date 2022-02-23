Vali Akın, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, muhtarlarla sık sık bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini söyledi. Muhtarlar tarafından iletilen talep ve sorunları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmaya gayret ettiklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Muhtarlarımız devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan kişiler. Merkez ilçe köy muhtarlarımızın köyleri ile ilgili sorunlarını dinleyip tespit edeceğiz ve sorunları çözüme kavuşturmak için imkanlar doğrultusunda ilgili kurum amirleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Amacımız, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaktır" dedi.

Toplantı, muhtarların talep ve isteklerinin dinlenilmesi ile sona erdi.