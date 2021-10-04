Vali Akın, liseye ait tarım uygulama alanında incelemede bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesi Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait, öğrencilerin öğretmenleri öncülüğünde ürünler yetiştirip eğitim aldıkları tarım uygulama alanında incelemelerde bulundu.

Tarım uygulama alanında gezen Vali Akın, öğretmenler ve öğrencilerin patates hasadına da eşlik etti. Verilen eğitimin öğrencilerin üretime yatkın, nitelikli insan olarak yetiştirilmesine önemli katkılar sağladığını söyleyen Vali Akın, "Eğitim alanındaki gelişmelere ve bu yönde yürütülen çalışmalara büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimize tarım ve hayvancılık alanlarında önemli eğitimler verilmektedir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kaliteli bir eğitimle kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bütün projeleri destekliyoruz" dedi.

Okul ve öğrencilerin durumu hakkında da idarecilerden bilgiler alan Vali Akın sınıflar, atölyeler ve laboratuvarda da inceleme yaptı.