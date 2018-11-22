Vali Akın, Mevlidi Nebi programına katıldı

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Müftüsü Mehmet Yaman, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı konuşma ile başlayan program, öğrencilerin çeşitli ilahiler seslendirmeleri ve İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında yapılan 'Gençlerden Peygamberimize Mektup' adlı yarışmada birinci olan kompozisyonun okunması ile devam etti.

Vali Akın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü olan ve bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Gençlik' temasıyla kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerin bu programı hazırlaması, Peygamber Efendimizin yaşantısının ve sünnetlerinin gençliğimize en iyi şekilde anlatılmaya gayret gösterildiğinin kanıtıdır"dedi.

Program, İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri arasında yapılan 'Naat Okuma' yarışmasında birinci olan öğrencinin naat'ını okuması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.