Vali Akın, 'Muhtarlar devletle vatandaş arasında köprüdür'

Polisevi bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada yaptığı konuşmada muhtarlar gününü kutlayan Vali Akın, muhtarlık vazifesinin son yıllarda yapılan düzenlemelerle daha etkili hale getirilerek güçlendirildiğini ifade etti.

Pandemi mücadelesinde muhtarların gerekli desteği sunduğunu anlatan Vali Akın, "Korona virüs ile topyekun mücadele vermekteyiz. Pandemi nedeniyle kısıtlı olarak özel günleri icra etmekteyiz. Bu mücadelede muhtarlarımızın destekleri bizlere her zaman güç verdi" dedi.

Polisevindeki program, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Köksal ile merkez mahalle ve köy muhtarlarının da görüş ve önerilerinin alınması ile sına erdi.