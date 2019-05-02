Vali Akın, muhtarlarla bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Muhtarların görevlerini en iyi şekilde yürüteceğinden şüphemiz yok. Sorunların çözümü noktasında işbirliği içerisinde olacağız."dedi.

Vali İbrahim Akın, merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilgili daire müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, muhtarlıkların demokrasinin gelişmesine katkıda bulunurken yönetime katılımı sağlanmanın da önemli bir aracı olduğunu söyledi.

Muhtarların, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir role sahip olduklarını belirten Vali Akın, “31 Mart seçimlerinden sonra vatandaşlarımızın teveccühü ile muhtarlık görevini üstlenen mevcut muhtarlarımıza ve yeni seçilen muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Muhtarlık görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize şüphemiz yoktur. Bizler de kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, vatandaşlarımızın sizler tarafından iletilen sorunlarını imkanlar doğrultusunda çözmek için çalışmalar yürüteceğiz. Bütün sorunların çözülmesi konusunda elimizden geleni yapmaya işbirliği içerisinde gayret edeceğiz. Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenilir bir şekilde sunarak vatandaşlarımızın sorunlarını en kısa sürede bizlere ileteceğine inanıyor, tekrar görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda seçilen muhtarlara mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarını içeren “Muhtar Bilgi Sistemi” hakkında sunum yapılan toplantı, muhtarların dilek ve temennilerinin dinlenmesi ile sona erdi.