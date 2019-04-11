Vali Akın, öğrencilerle deneyimlerini paylaşıyor

Hürriyet İlkokulu, Öğretmen Ayşegül-Musa Kurukafa Anaokulu, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kırşehir Lisesi'nde incelemelerde bulunan Vali Akın, öğrencilere hitabında, "Derslerinizde başarılı olduğumuzdan şüphemiz yok. Okul hayatı dışında da sosyal hayatta aktif bireyler olun."dedi.

Gezdiği okullarda öğrencilerle sohbet eden Vali Akın, okullar hakkında idarecilerden bilgiler aldı. Öğrencilerin hedefleri hakkında sohbet eden ve onlara deneyimlerini aktaran Vali Akın, "Derslerinizde başarılı olduğunuzdan şüphemiz yoktur, ancak okul hayatı dışında çeşitli hobileriniz olsun. Sosyal hayatta da aktif olun, sosyalleşin. Sosyal hayatta etkin olmak sizlerin iş hayatınıza da olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Derslerinizin yanında kendinizi geliştirecek etkinliklerde bulunun. Yabancı dil öğrenmeye gayret edin ki öğreneceğiniz yabancı bir dil gelecek hayatınızda sizlere oldukça faydalı olacaktır. Amacımız sizleri bilgili, donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak."diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz'in de eşlik ettiği ziyaretler, Vali Akın'ın okul binalarında incelemelerde bulunması ve öğretmenlerle yaptığı toplantılar ile sona erdi.