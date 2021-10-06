Vali Akın: "OSB, şehir ekonomisi ve istihdama katkı sağlıyor"

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katılan Vali İbrahim Akın, OSB'nin şehir ekonomisi ve istihdama katkı sağladığını söyledi.

Sanayi bölgesinin katkılarından bahseden Vali Akın, "Organize Sanayi Bölgesindeki işletmeler, Kırşehir ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Şehrin gelişmesi için önemli gördüğümüz Organize Sanayi Bölgesi, yaptığı ihracat ile hem ülke hem de ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır" dedi.

Toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, OSB Müdürü İsmail Eskioğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldı. Toplantı, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulması ile sona erdi.