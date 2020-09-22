Vali Akın, pazar yerinde koronavirüs denetimlerini sürdürdü

Pazarcı esnafı ve pazar yerine alışveriş için gelen vatandaşlarla koronavirüs salgını ile mücadelenin en etkili 3 kuralının maske, mesafe ve temizlik olduğu hatırlatan Vali İbrahim Akın, halk pazarlarının vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği yerlerden biri olduğunu, bu sebepten dolayı pazarlarda koronavirüs tedbirlerine mutlaka riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Kırşehir'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli kararlar alarak uygulamaya koyduklarını belirten Vali Akın, “Kararların uygulanmasına ilişkin bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla denetimler yapıyoruz. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri denetimleri önemli. Pazarlarda alınan tedbirlere mutlaka uyulması; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesi hususlarında vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyor, salgının yayılmasını önlemek adına vatandaşlarımızdan bu kurallara uyulması konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in de yer aldığı denetimler sırasında vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sohbet eden Vali Akın, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu ve kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.