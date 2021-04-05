Vali Akın, "Polis, huzurun tesisinde önemli görevler üstlenmekte"

Polis Haftası nedeniyle Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Ortaç Şekeroğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Vali İbrahim Akın, Polisin huzur ve güvenin tesisinde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

176. Kuruluş Yıldönümüne ulaşan Türk Polis Teşkilatının milletin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını söyleyen Vali Akın, "Türk Polis Teşkilatımız toplumsal huzurun sağlanmasında, suçluların adalete teslim edilmesinde ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli görevler üstlenmektedir. Çağın gereklerine uygun olarak hizmet kalitesini artıran, teknik donanımını kuvvetlendiren, tecrübeli kadrosuyla suç ve suçlularla etkin mücadele eden polis teşkilatımız gerektiğinde devletimizin bekası ve kutsal saydığımız değerler uğruna canını ortaya koymaktadır"dedi. Ziyaret, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in Kırşehir'de yürüttükleri çalışmalar ve Polis Haftası etkinlikleri hakkında bilgi vermesi ile sona erdi.