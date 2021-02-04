İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Akın, sağlık yatırımlarını inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'tan bilgiler alan Vali Akın, yatırımların zamanında tamamlanması için her türlü tedbirin alınması talimatını verdi.


İnşaatların bir an evvel bitirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Vali İbrahim Akın, “Amacımız vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmaktır. Bundan dolayı inşaatların ilerleyişini yakından takip ediyoruz. Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte sağlık alanındaki yatırımları önemsiyoruz.” dedi.


Vali Akın'ın yapımları devam eden Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarına gerçekleştirdiği inceleme gezisi yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.