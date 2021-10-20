Vali Akın: "Sosyal Hizmetler Kurumu Devletin Uzanan Şefkat Elidir"

Ziyaretinde, kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili brifing alan Vali İbrahim Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Abdullah Kömürcüoğlu'na başarılar diledi. Kurumda birimleri gezerek personelden bilgiler alan Vali Akın; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahiplerine devletin uzanan şefkat eli olduğunu belirterek bu açıdan kurumdan yürütülen çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın vakıf aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılan yardımlarla ilgili Vakıf Müdürü Atakan Alan'dan bilgiler aldı.