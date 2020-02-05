Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleştirilen halk toplantısında, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini, talep ve şikayetlerin imkanlar doğrultusunda çözmeye gayret ettiklerini söyledi.

Vali Akın, toplantıda müracaat sahibi vatandaşların kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi. Toplantıya; vali yardımcısı Adnan Kayık ile ilgili kamu kurumları amirleri katıldı.