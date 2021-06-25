Vali Akın: "Ülkelerin, gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriter eğitimdir"

Vali Akın, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriterin eğitim olduğunu söyledi. Akın, açıklamasında; "Ülkemizin geleceği olan sevgili gençlerimizin üniversite hayallerini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılar dilerim. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli kriterlerden birisi eğitimdir. Bilim ve teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüzde gelişmelere ayak uydurabilmek, olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilmek ve çok yönlü düşünerek fikir üretebilmek ancak eğitim ile mümkündür. Eğitimin en önemli aşamalarından birisi de gençlerin meslek tercihlerinin belirlendiği üniversite sınavıdır" dedi.

Koronavirüs salgın sürecinin eğitimi de olumsuz etkilediğini aktaran Vali İbrahim Akın, "Dünya ve ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadele etmektedir ve bu salgının olumsuz etkilediği alanların başında da eğitim gelmektedir. Devletimiz öğrencilerimizin kayba uğramaması için bu süreci on-line derslerle tamamlamaya çalışmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üniversite sınavını başarılı bir şekilde geçirmenin gayreti içerisinde olan öğrencilerimiz gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için evde sıkı bir şekilde sınava hazırlanarak eksikliklerini tamamlamışlardır" diye konuştu. Aydınlık bir geleceğe sahip olmak için gençlere tavsiyelerde de bulunan Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Biliyoruz ki sizler daha aydınlık bir geleceğe sahip olabilmek için sınava büyük bir gayretle çalıştınız. Artık geriye yüksek bir motivasyonla sınava girmeniz kalmıştır. Sınav esnasında ne kadar rahat olursanız bilgi birikiminizi ve yorum gücünüzü daha rahat bir şekilde kullanacağınızı aklınızdan çıkarmayınız. Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bildiğiniz üzere Kırşehir, ülkemiz eğitiminde ilk sıralardadır. İlimiz sadece üniversite giriş sınavlarında değil üniversite tercihinde de ön planda yer alarak eğitimde marka kent olma yolundaki kararlılığını sürdürmektedir. Nitekim her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda büyük bir başarı elde ederek ilimizin başarı çıtasını daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum. Gençlerimizin güvenli, rahat ve sessiz bir ortamda sınava girmelerini sağlamak, sınav öncesi ve sonrası yaşanacak yoğunluğu ve koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla ilgili kurumlarımızca gerekli tüm önlemler alınmıştır."