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Vali Akın vatandaşı dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehirlilerin talep ve sorunlarını dinledi.


Her ay düzenlenen toplantıda Vali Akın, Kırşehirlilerin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor.


Vatandaşların talep ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen halk toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleşti.



Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.


Vali Akın, ilgili kurum amirlerine müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda gereken talimatları verdi. Toplantı, vatandaşların talep ve şikayetlerinin bütün ayrıntılarıyla dinlenmesi ile sona erdi.

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