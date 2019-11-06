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Vali Akın, vatandaşları halk gününde dinledi

Vali İbrahim Akın, halk gününde vatandaşları dinledi.


Her ayın ilk Çarşamba gününde yapılan halk günü toplantısı,Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Akın, Valilikte düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlendi. Vatandaşların sorunlarının imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi.


Kasım ayı halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

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