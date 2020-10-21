Vali Akın, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde incelemelerde bulundu

Ziyaretinde Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı ve YEDAM Sorumlusu Doç. Dr. Ali Güneş'ten bilgiler alan Vali İbrahim Akın, bağımlılık yapan her türlü maddeyle mücadele eden YEDAM'ın çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

YEDAM'ın alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlıları ile bağımlı yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladığını belirten Vali Akın; “Bağımlılık günümüzün en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Yıllardır alkol ve sigara gibi bağımlılıkla mücadele yürüten Yeşilay'ın bünyesinde faaliyet gösteren YEDAM'da bağımlıların rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması hedeflenmektedir"dedi.

Vali Akın'ın ziyaretine İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Sağlık Müdürü Ali Bulut da katıldı.