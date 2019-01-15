Vali Akın'a CHP ve İYİ Parti teşkilatları ortak ziyaret yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti teşkilatları Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesi istişare yaptı.

Siyasi partilerin ortaklaşa gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Vali Akın, Mahalli İdareler seçimlerinin sorunsuz yaşanması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Alınan tedbirler ve Kırşehirlilerin duyarlılığı ile Mahalli İdareler seçimlerinin demokratik olgunlukta geçeceğini ifade eden Vali Akın, “Seçimin güvenlik, huzur ve esenlik ortamı içerisinde idrak edilmesi, yasa dışı eylem ve durumların önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradesinin sandığa en iyi şekilde yansıması ve demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız seçim sonuçlanıncaya kadar ilimiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevleri başında olacaklardır.”dedi.

Siyasi partilerin ziyaret fikir alışverişinin ardından sona erdi.