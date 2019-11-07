Vali Akın'dan “Geleceğe Nefes Seferberliğine” Çağrı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehirlileri, 'Geleceğe Nefes Seferberliği' programına davet etti.

Başlatılan kampanya ile ilgili konuşan Vali İbrahim Akın, “11 Kasım 2019'da saat 11:11'de Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülkemiz genelinde 2023 noktada eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır"dedi.

Kırşehir'de 33 ayrı noktada toplamda 66 bin adet fidan dikimi yapılacağını anlatan Vali Akın, "60 bin adet fidan dikimi vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine 66 bin adede çıkarılmıştır. Dikilecek fidanların 63 bin 232 adedi vatandaşlarımız tarafından sahiplenilirken bu sayı her geçen dakika daha da artmaktadır. İlimiz merkezde iki ayrı noktada fidan dikimi yapılacak olup bunlardan birincisi il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlarımızın katılımıyla 2 bin adet fidan dikiminin gerçekleştirileceği Mehtap Tepesi Anadolu Mahallesi Sebahat Osman Yalçınkaya İlkokulu yanındaki alandır. İkinci nokta ise Akbayır Kent Ormanı Mevki olup buraya 12 bin 150 adet fidan dikilecektir. Bu alandaki fidan dikimine kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, okul öğrencileri ve vatandaşlar katılacaktır"diye konuştu.