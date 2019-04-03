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Vali Akın'ın eşi Saliha Akın:

Dünya Otizm Farkındalık günü için düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın eşi Saliha Akın, "Otizmli çocuklarımıza karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çalışma ve etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Otizm Farkındalık günü için düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, "Otizmli çocuklarımıza karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çalışma ve etkinlikler düzenleniyor. Kırşehir'de engelli çocuklarımızın daima yanındayız"dedi.



İl Sağlık Müdürlüğünce, Kırşehir Gençlik Merkezinde 'Otizme Mavi Işık Yak' temasıyla düzenlenen programa; Vali Akın'ın eşi Saliha Akın'ın, İl Emniyet Müdürü Akyüz'ün eşi Kezban Akyüz, İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.



Otizmli çocukların çeşitli şiirler okuyup türküler söylediği programın ardından konuşan Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, otizmli çocuklara karşı toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

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