Vali İbrahim Akın: "Devletimiz çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutmak için yapılan çalışmalara önem veriyor"

Vali Akın, Kırşehir öğretmen evinde merkez ve merkeze bağlı köy okullarında görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, "Devletimiz öğrencilerimizi İnternet oyunları dahil olmak üzere her türlü bağımlılıktan kurtarmak için yapılan çalışmalara önem veriyor. Bizler de eğitimde marka kent olan Kırşehir'de çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusunda yürütülen çalışmaları ciddiyetle takip ediyoruz."dedi.

Rehber öğretmenlere öğrencileri olumsuz davranışlardan uzak tutmak için önemli görevler düştüğünü anlatan Vali Akın, konuşmasında;

" Öğrencilerimizi olumsuz davranışlardan uzak tutma konusunda rehber öğretmenlerine çok iş düşmektedir. Okullarda öğrencilerle birebir görüşme yaparak sorunlarını dinleyen rehber öğretmenlerinin eğitim hayatında önemli bir yeri var. İlimizde eğitim çıtasının arttırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi öğrencilerimizin iyi bir şekilde geleceğe hazırlanmasından geçmektedir. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin ahlaklı, bilinçli, değerlerimizi bilen ve saygı duyan bireyler olarak yetişmesinde hepimize önemli görevler düşüyor. Çoğunlukla ailesi dağılan çocuklar suça daha eğilimli oluyor. Aile sevgisinden yoksun kalan çocuklar kendini toplumda yalnız hissediyor. Çocuklarımıza hiçbir zarar gelmesini istemeyiz, ancak onları farklı davranışlara iten durumlar olabiliyor. Sizler okullarda özellikle bu öğrencilerimizle yakın temas halinde olun, sorunlarını dinleyin." diye konuştu.

Toplantı, Vali Akın'ın rehber öğretmenleri ile değerlendirmelerde bulunup fikir alış-verişi yapması ile sona erdi.