Vali İbrahim Akın: "Engelli birey hayatın içerisinde olmalı"

Kırşehir Bedensel Engelliler Derneğine yaptığı inceleme ve ziyarette konuşan Vali Akın, engelli yurttaşın sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerine katkı sundu.

Dernek Başkanı Servet Avkapan tarafından bilgilendirilen Vali Akın, her insanın engelli adayı olduğunu her an hatırlaması gerektiğini belirterek engelli yurttaşa sevgi ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Engellilerin toplumda sosyal ve ekonomik olarak aktif olmaları gerektiğini ifade eden Vali Akın, "Devletimiz son yıllarda yaptığı kanuni düzenlemelerle engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayatta aktif olmalarını ve topluma daha kolay adapte olmalarını hedeflemiştir. Bizler de engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için Kırşehir'de önemli çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Dernek Başkanı Servet Avkapan'dan alınan brifingin ardından yapılan ziyaret sona erdi.