İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali İbrahim Akın: "Engelli birey hayatın içerisinde olmalı"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engelli bireylerin daima hayatın içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.


Kırşehir Bedensel Engelliler Derneğine yaptığı inceleme ve ziyarette konuşan Vali Akın, engelli yurttaşın sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerine katkı sundu.


Dernek Başkanı Servet Avkapan tarafından bilgilendirilen Vali Akın, her insanın engelli adayı olduğunu her an hatırlaması gerektiğini belirterek engelli yurttaşa sevgi ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.


Engellilerin toplumda sosyal ve ekonomik olarak aktif olmaları gerektiğini ifade eden Vali Akın, "Devletimiz son yıllarda yaptığı kanuni düzenlemelerle engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayatta aktif olmalarını ve topluma daha kolay adapte olmalarını hedeflemiştir. Bizler de engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için Kırşehir'de önemli çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.



Dernek Başkanı Servet Avkapan'dan alınan brifingin ardından yapılan ziyaret sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.