Vali İbrahim Akın: "Engelli olmak sadece engelliyi değil toplumu ilgilendiren sorundur"

Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen ziyarette konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Engelli olmak sadece engelliyi ilgilendiren değil tüm toplumu ilgilendiren bir sorundur" dedi.

Hafta nedeniyle Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. Engelliler Derneği tarafından yapılan ziyarette konuşan Vali Akın, "Hiçbir engelin başarının önünde engel olamayacağını, hedefe giden yolda önümüze çıkan engellerin gayret gösterilerek aşılabileceğini biliyoruz. Engelliler Haftası'nın asıl amacı engellilerimizin sorunlarına, yaşadıkları sıkıntılara vurgu yapmak, dikkat çekmek ve toplumda bu konulara farkındalık oluşturmaktır" diye konuştu. Devletin engelli vatandaşa gerekli desteği sunduğunu anlatan Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Devletimiz engelli vatandaşlarımıza gereken desteği vermekte, ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılıklar artmış, engellilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli mesafeler kat edilmiştir. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak engellilerimizin her zaman yanındayız. İlimizde engellilerimizin hayatının kolaylaştırılması, sorunlarının en aza indirilmesi noktasında ilgili kurum ve derneklerle iş birliği içerisinde gayret gösteriyoruz. Engeller aslında bedende değil, kafadadır. Kafadaki engelleri ne zaman kaldırabilirsek, bedensel engelin bir engel olmadığını o zaman göreceğiz. Bedensel engelli olup da hayatlarında sporda, sanatta, edebiyatta, eğitimde, siyasette, iş dünyasında çok iyi yerlere gelmiş insanlar var. Demek ki engel başarının önünde bir engel değil. Yeter ki isteyelim, azimli olalım, gayret gösterelim."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve engelli vatandaşların yer aldığı ziyaret valinin engelli vatandaşların sorunlarını dinlemesi ve onlarla yaptığı sohbet ile sona erdi.