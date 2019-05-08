Vali İbrahim Akın, halk gününde vatandaşla bir araya geldi

Kırşehirli vatandaşın taleplerini dinleyen Vali Akın, sorunlara yerinde müdahale ederek çözüm önerilerini sundu. Vatandaşların talep ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen halk toplantısına, Vali İbrahim Akın başkanlık etti. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların talep ve şikayetlerinin bütün ayrıntılarıyla görüşüldüğü toplantı, valinin ilgili kurum amirlerine, müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda gereken talimatları vermesi ile sona erdi.