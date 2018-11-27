Vali İbrahim Akın: "Hayvancılık ve Tarımsal alanda verim çalışmaları yürütülüyor"

Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de hayvancılık ve tarımsal alanda verim arttırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kırşehir'de yapılan çalışmalar hakkında Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifinde bilgiler alan Vali Akın, Kırşehir'in tarım ve hayvancılıkta ideal bir şehir olduğunu belirtti.

Hayvancılık ve tarımsal alanda verimli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Vali Akın, "Vatandaşlarımız geçiminin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Mevcut topraklarımızdan ve sahip olunan hayvanlardan en iyi verimin nasıl alınabileceği konusunda çalışmalar var. Gün geçtikte hayvancılıkta ve tarımda daha iyi seviyelere ulaşan ilimizde, sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği uzman kadrosu ile vatandaşlarımıza hayvancılıkta kaliteli hizmet sunuyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin işine yarayacak her türlü alet ve ekipmanı birlik merkezinde satışa sunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi de çiftçinin ürününü değerlendirerek çiftçimizin gelirine katkı sağlamayı amaçlamaktadır"dedi.