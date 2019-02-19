Vali İbrahim Akın: "Kırşehir'de Yardımsevenler Derneği itinalı çalışmalar yapıyor"

Kuruluş Yıldönümleri sebebiyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kırşehir'de önemli ve faydalı faaliyetlerde bulunan Yardım Sevenler Derneği'nin 91. yılını kutladığını ve itinalı çalışmalar yaptığını söyledi.

Yardım Sevenler Derneği'nin kurulduğu günden beri örnek olacak önemli faaliyetler yürüttüğünü belirten Vali İbrahim Akın, “91. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, itinalı çalışmalarıyla güzel işler yapmaktadır. Dernek, ilimizin hem kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel tatlarının tanıtılmasında da önemli bir rol oynuyor. Dernek üyeleri, bu sene 31 Ocak -03 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştiren 23. EMITT fuarında da yerlerini alarak şehrimizin en iyi şekilde tanıtılması için emek sarf ettiler. Bizler de ilimizde sivil toplum kuruluşları ile daima uyum içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Yardım Sevenler Derneğine de gereken desteği vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle derneğin başarılarının devamını diliyor ve 91. Yıldönümlerini kutluyorum." dedi.

Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette, yönetim kurulu üyeleri kendilerine verdiği desteklerden dolayı Vali İbrahim Akın'a teşekkür etti.