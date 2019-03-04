Vali İbrahim Akın: "Muhasebeciler mali hayatın vazgeçilmezi"

Vergide kamu kaynaklarının aktarımının önemini anlatan Vali Akın, "Muhasebecilere toplumda kendi tanıtma, ifade etme fırsatı tanırken bir yandan da meslektaşlar arasında kaynaşma ortamı sağlıyor. Kamu adına toplanan verginin oluşmasına katkı veren ve vergi tahsilatında önemli görevler yürütmekte." dedi.

Ziyaret, Oda Başkanı Özgür Albayrak'ın Kırşehir'de yürütülen çalışmalar, hakkında brifing verdi.