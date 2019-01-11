Vali İbrahim Akın, muhtarları dinledi

Kırşehir merkez mahalle muhtarları ve köy muhtarları ile bir araya gelen Vali Akın, muhtarların vatandaşa ulaşmada önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, daire müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplumun genelini ilgilendiren sorunlarda ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasında diğer kurumların yanında özellikle muhtarlara da önemli görevler düştüğünü belirten Vali Akın, “Uyuşturucu ile mücadelenin ele alınacağı bugünkü toplantıda, İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu ile mücadelede neler yaptıklarını, analizlerini ve hedeflerini içeren bilgilendirme sunumu yapılacak, ayrıca Türkiye Yeşilay Cemiyetinin gelecek dönemde yapmayı planladığı faaliyetleri içeren sunumu izleyeceğiz.

Bilindiği gibi hem ülkemizde hem de ilimizde uyuşturucu belası, hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir konudur. Uyuşturucu ile mücadele, uyumlu ve koordineli çalışmalarla çözüme kavuşturulacak bir meseledir.

Madde bağımlılığı ile mücadele sadece madde kullanan gençlerimizin ailelerini ilgilendiren bir konu değil, tüm vatandaşlarımızı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir konudur. Türkiye ve Kırşehir'in rakamsal olarak çok ciddi bir uyuşturucu ve bağımlılık sorunu olmamasına rağmen, durumu ciddiye almak durumundayız."dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından muhtarların sorun ve taleplerini iletmesinin ardından son buldu.