Vali İbrahim Akın: "Olası afet durumları için hava tahminleri zamanında ve doğru yapılmalı"

İncelemelerinde Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız'dan kurumda yürütülen çalışmalar ve hava tahminlerinde kullanılan teknolojik aletler ile ilgili teknik bilgiler alan Vali Akın, kurum birimlerini de gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Meydana gelebilecek olası bir sel, fırtına, kar yağışı, sis, kuraklık gibi hava olaylarına karşı zamanında önlem alınması için hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılmasının son derece önemli olduğunu belirten Vali Akın, "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızda olduğu gibi, Meteoroloji Müdürlüğü de vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunma gayretinde. Bu vesileyle, teknolojinin gelişmesi ile birlikte doğru hava tahminlerinin alınması ve kamuoyuyla paylaşılması yönünde çalışmalar yürüten kurum personeline çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.