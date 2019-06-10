Vali İbrahim Akın, "Sağlıklı bir yaşam için çevre temizliği en önemli konu"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Dünya Çevre Günü nedeniyle yapılan ziyarette, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkındır. Sağlıklı yaşam için çevre temizliği en önemli konular arasındadır."dedi.

Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker başkanlığındaki heyet Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.

Çevre temizliğinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için önemli bir konu olduğunu belirten Vali Akın, "Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı herkesin hakkıdır. Devletimiz gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir çevre bırakmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek konularına hassasiyet gösterirken çocuklarımıza çevre bilincini aşılama adına da önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bizler de bu konuda yapılan çalışmaları önemsiyor, yakından takip ediyor, Kırşehir'deki mevcut ormanlık alanları korumak ve orman varlığını daha da arttırmak için gayret ediyoruz."diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki heyet de, çevre konusunda yapılan çalışmalara verdiği destekten ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, hafta etkinlikleri noktasında bilgilendirme yaptı.