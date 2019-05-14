Vali İbrahim Akın: "Sosyal Güvenlik Teşkilatı önemli bir görevi ifa etmekte"

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamada bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "İnsanlarımızın geleceği ve huzuru konusunda toplumun her kesimine dokunan temas eden Sosyal Güvenlik Teşkilatı önemli bir görevi yapıyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti. İnsanların sosyal durumlarını güvence altına almasının sosyal hukuk devletinin bir göstergesi olduğunu belirten Vali Akın, “Sosyal Güvenlik Haftası, sosyal güvenliğin önemini, toplum üzerindeki etkisini ve yetkisini anlatmak, bu konuya dikkat çekmek için toplumda farkındalık oluşturmak adına kutlanmaktadır. Nüfusumuzun hemen hemen tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında. Umarım kutlanan bu hafta amacına ulaşır. Bu vesileyle, Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyor, böylesine önemli bir görev yürüten teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. SGK İl Müdürü Hacı Ahmet Akdeniz de hafta ile bilgiler verdiği konuşmasında, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Dolayısıyla, her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Haftanın amacı paydaşlarımızı, toplumu sosyal güvenlik alanında bilinçlendirmek, kurumumuzca yürütülen faaliyetler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmektir” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, SGK İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz'in Vali Akın'a Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler vermesi ile sona erdi.