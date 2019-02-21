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Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık alanında en iyi hizmet verilmeye çalışılıyor"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kırşehir Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Merkez Sorumlu Hekimi Dr. Funda Uçaçan'dan bilgiler alan Vali Akın, vatandaşa sağlık alanında en iyi hizmetin verilmeye çalışıldığını söyledi.


Kırşehir Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde birçok alanda sağlık hizmeti verildiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Bilindiği gibi devletimiz sağlık konusuna önem verip bu alanda önemli yatırımlar yapmaktadır. Sağlıklı Hayat Merkezinde de toplum ve aile sağlığından çocuk sağlığına kadar birçok alanda sağlık hizmeti verilmektedir. Merkezde sigara bırakma ünitesi, Verem Savaş Dispanseri, yabancı uyruklu polikliniği, ağız ve diş sağlığı tedavi birimlerinin yanı sıra hekimlere ve ailelere yönelik çeşitli eğitimler de verilmektedir. Obezite ile mücadele için diyetisyenler, çocuklarımıza yönelik gelişim ve florvernik uygulaması, ÇEKÜS birimi gibi hizmetler de mevcut. Vatandaşlarımız, tam anlamıyla aktif bir şekilde çok yönlü sağlık hizmetinin verildiği merkezden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Ayrıca merkezde danışmanlar ve uzman rehberler aracılığıyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak eğitimler de veriliyor.” dedi.



Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru ve Merkez Sorumlu Hekimi Dr. Funda Uçaçan'ın yer aldığı ziyaret, Vali Akın'ın birimleri tek tek gezerek tedavi gören hastalarla sohbet etmesi ile sona erdi.

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