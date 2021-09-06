Vali İbrahim Akın: "Yeni bir eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşıyoruz"

Vali Akın mesajında; "Eğitim, bir toplumun gelişmesindeki en önemli unsurların başında yer almaktadır. Toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak ve medeniyet yolunda ilerlemek istiyorsak bilim ve teknolojiyi kendimize rehber edinerek çocuklarımızın eğitimine gereken önemi vermek durumundayız "ifadelerini kullandı. Açıklamada, eğitim sürecinde çocukların elde edeceği her kazanım gelecekte onların iyi bir mesleğe kavuşmasını sağlayacağı gibi ülkemizin geleceğine de yön vereceği belirtildi. Yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;

"Ülke olarak amacımız eğitimi sadece okulla sınırlı görmeyen, her koşulda kendini geliştiren, sorgulayan, araştıran, çok yönlü düşünen, bilgili, kültürlü, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bunun için devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek, en başta idare, öğretmen, veli ve öğrenci birlikteliğini tesis etmek durumundayız. Bu unsurların birinde yaşayacağımız aksaklık hedeflediğimiz başarıya ulaşmamıza engel teşkil edecektir. Bu sebeple bütün tarafların üzerine düşen görevi layıkıyla yapması büyük önem taşımaktadır. Siz, öğretmenler ülkemizi yarınlara taşıyacak çocuklarımızın bilim ve ahlakla yoğrulmasını sağlayan geleceğimizin mimarlarısınız. Sizlerin de bu bilinçle, öğrencilerinize bilgiyi aktarmanın yanı sıra bilgiye ulaşmanın yollarını da göstererek çalışkan, erdem sahibi, öz güveni yüksek, hedefi olan genç nesiller yetiştireceğinizden eminiz. Bu meşakkatli fakat kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum."